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MEB çalışma takvimi ne göre okulların açılış tarihi… Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı okulların açılış tarihine dair geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalarda bulundu. Bakan açıklamasında “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız.” dedi. MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih belirlendi. Takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak...

09:46 -
Haberler Eğitim
MEB çalışma takvimi ne göre okulların açılış tarihi… Okullar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı merak konusu. Bakanı Selçuk okulların açılma tarihinin duruma göre değişebileceği mesajını verdi. Açıklamasında “31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi.

MEB takvimi belli oldu! Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılışına dair Bakan’ın açıklamaları şu şekilde;

* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

* “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.

* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var

meb Milli Eğitim Bakanı
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