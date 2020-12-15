Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MEB’den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

Güncellenme: 18:40, 15/12/2020
Haberler Eğitim
MEB’den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi

Bakan Selçuk, genelgede COVID-19 etkilerinin azaltılması ve halk sağlının korunması kapsamında alınan tedbirlerin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeniden değerlendirildiğini ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği karan alındığını hatırlattı.

Bakan Selçuk, genelgede şunları belirtti:

* Bu karar doğrultusunda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecektir.

* Velilerin talebine bağlı olarak ilgili İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilecektir.

* Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğilim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. İHA

İlginizi ÇekebilirMEB'den anaokulları için yüz yüze eğitim kararıMEB'den anaokulları için yüz yüze eğitim kararı
Bilim meb Milli Eğitim Bakanı okul Sağlık Sağlık Bakanlığı uygulama yüz yüze