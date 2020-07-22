Mimarlık fakültesi taban puanları ve kontenjanları… Mimarlık kaç puan?

Mimarlık bölümünde okuyarak kariyerini mimar olarak ilerletmek isteyen öğrenciler büyük bir merakla mimarlık fakültesi kontenjan ve puanlarını araştırıyor. Mimarlık fakültesinin taban puanları konusunda ÖSYM’nin yayınladığı liste bilgilendirici oluyor.

MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Diğer tüm fakülteler gibi mimarlık fakültesinin de taban ve tavan puanları aşağıdaki linkte yer alıyor.

ÖSYM PUAN LİSTESİ

YKS HANGİ BÖLÜM KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) örgün programlarda:

Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi.

Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalmış iken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda artmıştır.

Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunmaktadır.

YÖK ÜNİVERSİTE KONTENJAN EKRANI