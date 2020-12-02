‘Öğrenciler, bilgisayar ve tablet için KDV ödemesin’

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer “Ekonomik kriz ve döviz kuru nedeniyle öğrenciler bilgisayar alamıyor. En azından salgın döneminde bilgisayar almak isteyen öğrencilerimizden KDV alınmasın istiyoruz” dedi. Orhan Sümer, TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SALGIN ETİĞİMDEKİ EŞİTSİZLİĞİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

– Küresel pandemi krizinin eğitim üzerindeki etkileri ülkemizde de doğrudan hissedildi. AKP iktidarda kaldığı yaklaşık yirmi yıl boyunca neo-liberal ve neo-muhafazakâr kuşatmanın altında eğitim sistemi kronikleşmiş sınıf, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yanında hızla piyasalaşmıştır. Maddi durumu iyi olan öğrencilerle, maddi olanaksızlıklar içindeki ailelerin çocukları arasında büyük bir fark oluşmu durumdadır. Bir tarafta online eğitime dahi erişemeyen, interneti olmayan, bilgisayarı olmayan çocuklar varken diğer tarafta tüm bunlara erişimi kolayca sağlayabilen çocuklar bulunmaktadır. Aradaki farkı ortadan kaldırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak devletin asli görevidir.” Diye konuştu.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ MAHRUM KALDI

– İçinde bulunduğumuz yüz yılda hızlı bir şekilde her şey dijitalleşiyor. Covid-19 salgını olmasa dahi artı öğrencilerin araştırmalarında ve öğrenmelerinde bilgisayara, tablet gibi erişim araçlarının olmazsa olmaz olduğu ortaya çıkmıştır. Geldiğimiz noktada salgınla beraber online eğitime geçince milyonlarca öğrencimizin internetten ve erişim araçlarından mahrum olduğu hatta alım gücünün dahi olmadığı ortaya çıkmıştır. Kanun teflimiz ile en azından salgın döneminde bilgisayar almak isteyen öğrencilerimiz öğrenci belgesini göstererek bir kereye mahsus KDV’siz bilgisayar alabilmesinin önünü açmak istiyoruz.