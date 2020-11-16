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Öğretmenler Günü ne zaman, resmi tatil olacak mı?

Bizlerin yetişmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerin değerinin ve öneminin vurgulandığı 24 Kasım Öğretmenler Günü, 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Her yıl kutlanan Öğretmenler Günü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatiller takviminde yer almıyor.

Güncellenme: 14:17, 16/11/2020
Haberler Eğitim
Öğretmenler Günü ne zaman, resmi tatil olacak mı?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor. Ayrıca 24 Kasım 2020 günü kutlanacak Öğretmenler Günü bu sene salı gününe denk geliyor.

FOTO: SHUTTERSTOCK

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

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