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Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Öğretmenler Günü ile eğitimin en önemli neferleri olan öğretmenlerimize saygı ve sevgimizi gösterebiliyoruz. Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım’da kutlanırken, bu anlamlı gün resmi tatiller arasında ise bulunmuyor.

Güncellenme: 11:11, 14/11/2020
Haberler Eğitim
Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım, her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Pek çok ülkede ise 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen ‘Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesini' oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almıyor. Ayrıca 24 Kasım 2020 günü kutlanacak Öğretmenler Günü bu sene salı gününe denk geliyor.

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