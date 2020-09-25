Öğretmenlerin filyasyon isyanı

Türkiye'de salgınla mücadelede bazı illerde sağlık ekiplerinin yetersiz kaldığı, öğretmenlerin valilik emriyle zorunlu olarak Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinde görevlendirildiği ortaya çıktı.

Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlerin filyasyon ekiplerinde görevlendirilmesine tepki gösterdi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası-Eğitim İş Kocaeli 2 Nolu Şube tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı illerde, yöneticilerin hukuk tanımaz keyfi uygulamalara gitmekte, öğretmenler bu tür uzmanlık gerektiren ve meslek görev tanımında olmayan görevlere zorlanmaktadır” denildi.

Eğitim-İş Genel Merkezi'nin bu konuda aldığı kararlarla üye öğretmenlerin yasal haklarını koruma altına aldığı belirtilen açıklamada, “Kocaeli Valiliği, filyasyon ekiplerinde öğretmenlerin resen görevlendirileceğine dair bir yazıyı ilgili birimlere göndermiş, bu çerçevede de Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü filyasyon ekiplerinde 3 ay süreyle öğretmen görevlendirmesi yapılacağını resmi yazıyla okullara bildirmiştir” denildi.

“RESEN GÖREVLENDİRMELERİ KABUL ETMİYORUZ”

Eğitimİş'in açıklamasında özetle şu ifadelere yer verildi:

Öğretmen asli görevinin başındadır. Hazırlayın sağlıklı eğitim koşullarını, yüz yüze eğitim yapalım. Çocuklarımıza eşit ve ulaşılabilir bir eğitim sağlayalım.

EBA üzerinden uzaktan eğitim diyorsanız, öğretmen zaten ilk günden beri bu çalışmaların içindedir. Buradaki yetersizlik, çocuklarımızın erişiminin sağlanamayışı, bunun için yeterli alt yapının olmayışı bakanlığın sorumluluğundadır.

Tüm yetkilileri uyarıyoruz. Öğretmen, görev tanımına girmeyen, uzmanlık gerektiren ve mesleği gereği uzmanlık alanında olmayan hiçbir görevi yapması için zorlanamaz.

Bu hem öğretmenimizin hem de yüz yüze eğitim alan öğrencilerimizin sağlığı için de büyük risk taşımaktadır.

Filyasyon ekiplerinde gönüllü çalışma esas alınarak, zorunlu görev uygulamasına son verilsin. Aksi takdirde Kocaeli 2 Nolu Şube olarak Eğitim İş Genel Merkez kararları doğrultusunda hareket edeceğimizin, resen görevlendirmeleri kabul etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.