Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEBBİS öğretmen giriş ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları bugün tamamlandı. Başvuruları tamamlanan öğretmenlerin il dışı atama işlemleri yapılacak ve sonuçlar açıklanacak. Öğretmenlerin il dışı tayin atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ve personel.meb.gov.tr adresinden 11 Ağustos tarihinden itibaren sorgulanabilecek. İşte öğretmen il dışı atama sonuçları MEBBİS giriş sayfası…

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlara MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI

2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları yayınlandı.

İLLER ARASI KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SAYFASI (MEB PERSONEL)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SAYFASI (MEBBİS)

EN ÇOK 40 TERCİH

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.