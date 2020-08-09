Okullar nasıl açılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

İlk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos'ta açılışıyla ilgili genelge gönderilse de corona virüsünün seyrine göre esnek hareket edilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları işaret ediliyor. Peki nasıl olacak?

Ankara'dan edinilen bilgilere göre okulların açılışı için özel okullarda 15-17 Ağustos'ta, devlet okullarında 31 Ağustos tarihi tüm Türkiye için bir açılış günü olarak beklenilmemeli. Okullar her ilde hatta ilçede farklı bir takvimde açılabilir. Yetki konusunda tüm yetki yaklaşık 2 ay önce illerde valiliklere ve sağlık kurullarına verildi.

ÖZEL OKULLARDAN HEYET ANKARA’DA TOPLANTIYA KATILACAK

Özel okulların 15-17 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açılması beklenilse de edinilen bilgiye göre özel okullardan bir heyet önümüzdeki salı günü Ankara'da MEB'de bir toplantıya katılacak. Özel okulların durumu da burada netleşecek. Özel okul sahiplerinin mutlaka açılması gibi bir ısrarı olmayacağı, çocukların sağlığını koruma koşullarına sahip olmayanlara izin verilmemesi de isteneceği bildirildi.

Okulların açılışıyla ilgili vaka artışı yüksek iller; Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve Ankara'da özel ve devlet tüm okulların fiili olarak eğitim/öğretime açılmaması ağır basıyor. Ancak İstanbul'un kapsam dışı olması sadece özel okullarda açılışın ay sonuna kadar ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son kararı MEB'in vermesinin talep edileceği öğrenildi.

Okulların açılışında 2020/2021 eğitim-öğretim yılında pandemi koşulları nedeniyle aynı anda milyonlarca öğrencinin sokaklara çıkarılması gibi bir durum beklenmiyor.

MEB 4 SENARYO GELİŞTİRDİ

Pandemi koşullarına uygun olarak MEB, şu 4 senaryoyu geliştirdi:

* 1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanılsa da yetki illerde valilerde olacak. İstemeyen ve şartların kötü seyrettiği illerde okullar açılmayabilecek.

* 2. Bilim Kurulu’nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa açılan illerde de okullarda yarı zamanlı eğitim verilebilecek.

* 3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde de telafi eğitimleri yapılacak.

* 4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 eğitim/öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yakından/yüzde 60 uzaktan eğitim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

BİLİM KURULU TAVSİYESİYLE KARAR ALINDI

2019-2020’de ilkokul birinci sınıfa başlayan ve pandemi nedeniyle yarım dönem okula gitmek zorunda kalan 1,1 milyon öğrenci ile yine bu yıl okula başlayacak olan çağ nüfusuna göre 1,2 milyon öğrencinin okuma yazmayı öğrenmesi veya bildiğini unutmaması için öncelikli olması planlanıyor.

2021 LGS’ye girecek 8’inci sınıfa bu yıl geçen 1,5 milyon öğrenci ile ve 2021 YKS’ye girecek 1 milyona yakın 12’nci sınıflar ile uyum eğitimi kapsamındaki 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfların öncelikli olması bekleniyor.

Vaka sayısı 900'ün altında olmayan yerlerde okulların açılması beklenmiyor. Okullar, Bilim Kurulu tavsiyesiyle vaka sayısı 900'ün altına inmeden açılmaması yönünde prensip kararı alındığı öğrenildi. Tüm bunlar velilere açıklanmıyor. Çünkü LGS sonuçları yarın (10 Ağustos Pazartesi) açıklanacak. Özel okullara kayıtlar sürerken üniversitelere de tercihler 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Yine otellerde olduğu gibi okullarda da pandemi koşullarında eğitim verilebileceğini gösterir şartlara sahip sertifika verilmesinin de gündeme alınması bekleniyor.