Okullar ne zaman açılacak? Bakan’dan yeni açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile okulların 31 Ağustos’ta başlayacağını duyurmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı basın toplantısında; “31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi. Dün yaptığı açıklamada ise velilerin de bu süreçte ne kadar etkin rol oynaması gerektiğini vurguladı.

“BU KADAR YAKIN TEMASLI GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

* Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…

* Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

* Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle okullar mart ayında kapanmış ve öğrenciler eğitimlerini online olarak yapmıştı. Yeni eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yayınlanan takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.