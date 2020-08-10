Okullar ne zaman açılacak? İşte okullarda 2020-2021 eğitim yılı takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile okulların 31 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı basın toplantısında; “31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle okullar mart ayında kapanmış ve öğrenciler eğitimlerini online olarak yapmıştı. Yeni eğitim döneminde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yayınlanan takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.

DÖNEM 31 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Genelgede 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

MEB 4 SENARYO GELİŞTİRDİ

Pandemi koşullarına uygun olarak MEB, şu 4 senaryoyu geliştirdi:

* 1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanılsa da yetki illerde valilerde olacak. İstemeyen ve şartların kötü seyrettiği illerde okullar açılmayabilecek.

* 2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa açılan illerde de okullarda yarı zamanlı eğitim verilebilecek.

* 3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde de telafi eğitimleri yapılacak.

* 4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 eğitim/öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yakından/yüzde 60 uzaktan eğitim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

BİLİM KURULU TAVSİYESİYLE KARAR ALINDI

2019-2020'de ilkokul birinci sınıfa başlayan ve pandemi nedeniyle yarım dönem okula gitmek zorunda kalan 1,1 milyon öğrenci ile yine bu yıl okula başlayacak olan çağ nüfusuna göre 1,2 milyon öğrencinin okuma yazmayı öğrenmesi veya bildiğini unutmaması için öncelikli olması planlanıyor.

2021 LGS'ye girecek 8'inci sınıfa bu yıl geçen 1,5 milyon öğrenci ile ve 2021 YKS'ye girecek 1 milyona yakın 12'nci sınıflar ile uyum eğitimi kapsamındaki 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıfların öncelikli olması bekleniyor.

Vaka sayısı 900’ün altında olmayan yerlerde okulların açılması beklenmiyor. Okullar, Bilim Kurulu tavsiyesiyle vaka sayısı 900’ün altına inmeden açılmaması yönünde prensip kararı alındığı öğrenildi. Tüm bunlar velilere açıklanmıyor. Çünkü LGS sonuçları yarın (10 Ağustos Pazartesi) açıklanacak. Özel okullara kayıtlar sürerken üniversitelere de tercihler 14 Ağustos’a kadar sürecek.

Yine otellerde olduğu gibi okullarda da pandemi koşullarında eğitim verilebileceğini gösterir şartlara sahip sertifika verilmesinin de gündeme alınması bekleniyor.