Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi 2020-2021

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle okulların açılış tarihini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve velileirn merakla beklediği okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirlendi. 2020-2021 MEB eğitim takvimi ve açıklamalar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

MEB 2020-2021 EĞİTİM TAKVİMİ YAYINLANDI

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim illere gönderildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım’da yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Cuma günü başlayacak 5 Şubat Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan’da olacak. Eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim ve öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

İllere gönderilen yeni eğitim yılı takvimine ilişkin açıklama yapan Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, “Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını planladık.” dedi.

Mete, küresel çapta yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda okullardaki eğitim ve öğretime tedbiren ara verildiğini anımsattı.

Bu dönemde öğrencilerin, eş zamanlı olarak uzaktan eğitim aldığını belirten Mete, EBA, EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarıyla ders içerikleri sunarken, etkinlik ve rehberlik saatleri, soru çözümleri, çeşitli destekleyici yayınları da süreç içerisinde sistemle bütünleştirdiklerini söyledi.

Ders yılının 19 Haziran’da sona ermesinin hemen ardından öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanan yaz okulu yayınlarının hali hazırda EBA TV ekranlarında, öğrenci ve velilerimizle buluşmaya devam ettiğininin altını çizen Mete, ihtiyaç görülen her alanda öğrencilerin yanında bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilerin eksiklerini gördükleri derslerden destekleme yetiştirme kurslarına katılmalarını sağlayacak hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Mete, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uzaktan eğitime başladığı günden bu zamana, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ilk kez deneyimledikleri uzaktan eğitimin etkisine dair araştırmalar yürüttük. Bunlardan biri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Küresel Salgın Döneminde Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı İçin Beklentiler Araştırması’dır. Araştırmaya 25 bin 567 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi, 41 bin 430 öğrenci ve 24 bin 489 veli olmak üzere 93 bin 783 kişi katılmıştır. Ülke ölçeğinde yapılan bu taramalar ve araştırmalar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için alınması gereken tedbirler, yapılmasını gerekli gördüğümüz düzenlemeler ve yeni ihtiyaçlara göre alınacak kararlar için bizlere rehberlik etmektedir. ”

“Yıl boyunca destekleme ve yetiştirme kurslarımızda telafi eğitimi yapacağız”

Eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için veriye dayalı kararlar aldıklarını ve eğitimi sekteye uğratmayacak alternatif durumlar üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

“Ders zilimiz, 31 Ağustos’ta çalacak. Birinci dönemin ilk üç haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme ve yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk üç haftasında gerçekleştirilecek. Bizim için en önemli ve ciddiyetle ele alınması gereken konulardan biri ‘telafi eğitiminin’ ne şekilde yapılacağıdır. Bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada; yaptığımız araştırmalar, il müdürleriyle yapılan değerlendirmeler ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda, değişen koşullar dikkate alınarak alternatiflerimizi hayata geçiriyoruz. Bu nedenle Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını, birinci dönemin ilk üç haftasında Bakanlığımızca hazırlanan eksik konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarımızda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu kazanımlarının giderilmesini, yine bu çalışmaların yıl boyunca ve yapacağımız düzenlemelerle destekleme yetiştirme ve kurslarımızda sürdürülmesini planladık. Süreçte, okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri, ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız.”



EBA YAZ OKULU PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK ?

29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları', ‘genç işi içerikler', ‘çift kanatlı eğitim', ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.

BAKAN SELÇUK'TAN EBA YAZ OKULU HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık üç aydır evlerde olduklarını ve yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başladıklarını belirterek, “Elbette tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Yaşanan dönemin zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olduğunu, ancak bir öğretmen olarak geçirdikleri sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu da kaydeden Bakan Selçuk, “Örneğin bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarımızı ve içeriklerimizi oluşturarak siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıktık” diye konuştu.

İzleyicilerden gelen EBA TV yayınlarının devam etmesi isteğini değerlendirdiklerini ve EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini açıklayan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

– Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor.

– Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz.

– Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız ‘Bizden' aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız ‘Öğretmenler Odası' programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm. Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle, sağlıkla kalın.

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