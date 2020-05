Okullar ne zaman açılıyor? 2020 Okulların açılış tarihi belli oldu mu?

Tüm dünyada etkili olan, maddi ve manevi kayıplara yol açan corona virüsü nedeniyle ülkemizde okullar 13 Mart tarihinde kapatılmıştı. İlk olarak 30 Nisan’da açılacağı bildirilmiş ancak salgın hastalık nedeniyle bu süre uzatılmıştı. Eğitimlerini evlerden sürdüren öğrenciler ile velileri okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okulların açılış tarihine ilişkin gelen soruları yanıtladı. İşte Bakan Selçuk’tan okulların açılışına ilişkin yaptığı güncel açıklamalar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var” diyerek, şu açıklamayı yaptı:

“Okulların açılması demek 18 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin evden çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.”

UZAKTAN EĞİTİMDE SON GÜNLER GELİYOR

Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.