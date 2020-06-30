KPSS başvuruları için ÖSYM Başkanı Aygün’den açıklama!

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirecek 2020-KPSS lisans başvurularının 30 Haziran-13 Temmuz’da alınacağını bildirdi.

Aygün, açıklamasında şunları söyledi:

* ÖABT bu yıl da 18 branşta uygulanacak. ÖABT’yi geçtiğimiz yıl 30 ilde uygulamıştık, bu yıl ise adaylarımızın sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak için sınavı 81 il merkezinde uygulayacağız.

* Geçen yıl 17 il merkezinde uyguladığımız KPSS alan bilgisi oturumlarını bu yıl 30 il merkezinde uygulayacağız. 27 Aralık’ta düzenlenecek 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nin (DHBT) yapılacağı il sayısını 17'den 30 il merkezine çıkardık. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.