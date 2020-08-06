Son dakika… İl dışı yer değiştirme başvuruları başladı! MEB personel ve MEBBİS İl dışı atama sayfası…

İl dışı atama başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Öğretmenler iki farklı adresten başvuru yapabilecekler. İşte MEB’in yayınladığı 2020 il dışı mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri hakkında bilmeniz gerekenler; İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İl dışı yer değiştğirme kontenjanları belli oldu mu?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SAYFASI (MEB PERSONEL)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SAYFASI (MEBBİS)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayınlanmakta.

ÖĞRETMENLERE İKİ ÖNEMLİ UYARI

* Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

* İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır