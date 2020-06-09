SÖZCÜ, dünyanın merakla beklediği üniversiteler ligini 5 gün önce yazmıştı!

Dünyada merakla beklenen, “QS 2021 Dünyanın En İyi Üniversiteler Sıralaması” Direktör Simona Bizzozero imzasıyla bugün saat 24:00’a kadar yani 10 Haziran 2020 tarihine kadar yayın yasaklı olarak, az önce tüm dünyaya servis edildi.

ÜNİVERSİTELER LİGİ 17’NCİ KEZ SIRALANDI

Direktör Bizzozero imzalı bilgilendirmede; Küresel yükseköğretim analistleri QS Quacquarelli Symonds uzmanlarınca bilimsel yayın, makale sayısı gibi birçok kriter incelenerek hazırlanan ve dünyanın en iyi performansını gösteren karşılaştırmalı bilgi kaynağı olan QS Dünya Üniversitesi Sıralamasının on yedinci baskısını yayınladı.

“AMERİKA ETKİSİ AZALIYOR”

QS Araştırma Direktörü Ben Sowter, Amerikan yüksek öğrenim hegemonyasının dünya genelinde artan rekabet gücü karşısında azalmaya devam ettiğini söyledi. Stratejik finansman, uluslararasılaşma çabaları ve eğitim ile sanayi arasındaki güçlü bağların ve rekabet artışının süreci etkilediğini kaydetti. Türk üniversiteleri için Direktör Sowter,”Altısı istikrarlı, üçünün ise sıralamadaki yeri sabit kaldı” diye kaydetti.

İLGİLİ HABER Türkiye'nin gururu süper beyinler!

İLK BİNDE 9 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Direktör Sowter ayrıca ilk binde 9 Türk Üniversitesinin girdiğini bildirdi. QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2021’de ilk bine giren 9 üniversitenin sırası şöyle:

* Koç Üniversitesi 465’nci, (İlk 500 üniversite arasına giren tek Türk Üniversitesi)

* Sabancı Üniversitesi: 521-530 arasında,

* Bilkent Üniversitesi: 551-560 arasında,

* ODTÜ : 601-650 arasında,

* Boğaziçi Üniversitesi : 651-700 arasında,

* İstanbul Teknik Üniversitesi: 751-800 arasında,

* Ankara Üniversitesi 801-1000 arasında,

* Hacettepe Üniversitesi 801-100 arasında,

* İstanbul Üniversitesi: 801-100 arasında.

MIT DÜNYANIN SON 9 YILDIR EN İYİ ÜNİVERSİTESİ

* Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), son 9 yıldır dünyanın en iyi üniversitesi seçildi.

* Dünyanın en iyi üniversitesi sıralamasında ilk üç üniversite yine ABD’deki MIT, Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi oldu.

* İngiltere’deki Oxford Üniversitesi dünyanın en iyi 5’nci üniversitesi ve yine İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi 7. sıradan ilk 10’a girdi.

* Kıta Avrupası’nda en iyi üniversitesi ETH Zürih yine ilk 10’da 6’ncı sırada yer aldı.

* Asya’nın en iyi üniversitesi Singapur Ulusal Üniversitesi de sıralamada 11.’nci olarak yer buldu.

* Çin'in Tsinghua Üniversitesi, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak, 15’nci oldu.

* Asya’daki 26 üniversite ilk defa şimdiye kadar ki en yüksek başarıyı yakalayarak ilk 100’de her 4 üniversiteden biri olmayı başardı.