Telafi eğitimi nasıl yapılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

Türkiye'de corona virüsün en çok etkilediği konulardan biri de eğitim oldu. Mart ayında okullar kapanmış ve eğitim EBA TV üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Bu dönem içerisinde okulların bir daha açılmayacağı resmiyet kazanırken, Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimi hakkında bilgilendirmede bulundu.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefi eğitimi hakkında şunları söyledi;

Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek’ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.

ÖZEL OKULLARDA TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos’tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.