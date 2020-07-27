TYT’den 30 dakika erken çıkarılan Beril: Mağduriyetim giderildi ama…

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde giren 12 öğrenci, sınavın bitmesine yarım saat kala “Süre bitti” denilerek dışarı çıkarılmıştı.

Gözetmenin sınavda bu yıl pandemiye özel olarak yarım saat ek süre verildiğini bilmemesi nedeniyle erken çıkardığı belirtilen 12 öğrenci için daha sonra ÖSYM tarafından açıklama yapılmış ve adayların mağdur edilmeyerek çözüm üretileceği belirtilmişti.

Bugün sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mağdur olan öğrencilerden biri olan Beril Büşra Taşkın konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu.

“2.OTURUM İÇİN MOTİVASYONUM DÜŞMESEYDİ DAHA İYİ OLABİLİRDİ”

Mağduriyetinin giderildiğini ancak motivasyon düşüklüğü nedeniyle ikinci oturumun beklediği gibi geçmediğini söyleyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

* Tam olarak mağduriyetim giderildi bundan memnunum ama ikinci oturumda motivasyonum düştüğü için beklediğimden kötü geçti. Şimdi de bölüm araştırıyorum, tercih yapıyorum.

* Sonuç sayfamda bana bir not düşülmüş, artı ek puan yerleştirme puanına eklemiş. Memnunum ama gerçekten motivasyonumuz düşmeseydi birinci oturumda daha yüksek olabilirdi.

* Ne eksik ne fazla tam istediğim gibi puanım erken çıkmasaydım bu civarda bir şey alırdım. Sadece ikinci oturum için motivasyonum düşmeseydi daha iyi olabilirdi.

“GÖZETMEN ÖĞRETMENİMİZ TARAFINDAN ZORLA SINIFTAN ÇIKARILDIK”

Sınavdan, yarım saat kala “Süre bitti” diye dışarı çıkarılan Taşkın sosyal medyada yaşananları şöyle paylaşmıştı:

* Merhaba, sesimizi duyurmak ve mağduriyetimizin giderilmesi için burayı kullanmak zorunda kaldık.YKS öğrencisiyim, bugün girmiş olduğum TYT sınavında ilan edilen bitiş süresinden tam 30 dakika önce gözetmen öğretmenimiz tarafından zorla sınıftan çıkarıldık.

* Daha sonra ise çoğumuz sınav stresi ve heyecanıyla durumu kavrayamadan ailelerimizle eve dönüş yolunda durumu fark edip okula geri döndük.

* Okulun bahçesindeki polis memuruyla durumu görüşüp okul müdürü, kat görevlisi, YÖK görevlisi ile görüşmek istedik ancak hiçbiri ile görüşemedik.

* Mağduriyetimiz yetmezmiş gibi bir de saatlerce gözü yaşlı şekilde, kaygılı ailelerimiz ile bekletildik. Sınavın eski zamanı zaten 30 dakika önceden bitecekti, 30 dakika ek verildi diyeceklere söylemek istediğim,ek süre verilmesinden ötürü soruların zorluğu ve uzunluğu ona göre ayarlandı.