Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS ek tercih tarihleri ne zaman?

6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercih işlemlerinin sonuçları geçtiğimiz hafta içinde açıklandı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme işlemi için tercihler alınacak.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

* ÖSYM'nin açıkladığı sayısal verilere göre, devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerine toplam 347 bin 87 kişi yerleşti ve 11 bin 749 boş kontenjan kaldı.

* Özel üniversitelerde belirlenen 87 bin 908 lisans bölümüne ise 77 bin 330 kişi kayıt yaptırmaya hak kazandı. Vakıf üniversitelerinde dört yıllık lisans bölümlerinde boş kalan kontenjan sayısı ise 10 bin 578 olarak açıklandı.

ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ İÇİN KONTENJAN DAHA FAZLA

* YKS tercih sonuçlarıyla devlet üniversitelerinin iki yıllık önlisans bölümlerine toplamda 283 bin 521 kişi yerleştirildi. Boş kalan 16 bin 109 kişilik kontenjana ise YKS ek yerleştirme ile öğrenci alınacak.

* Özel üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinde ise 12 bin 916 kontenjanın boş olduğu açıklandı.

TOPLAM 57 BİN 56 KONTENJAN BOŞ KALDI

ÖSYM, K.K.T.C’de yer alan ve diğer ülkelerdeki üniversiteler ile birlikte 57 bin 56 boş kontenjan olduğunu duyurdu.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS ek yerleştirme ile üniversite bölümlerinin birinde okumak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak ek yerleştirme kılavuzu sonrasında okullardaki hangi bölümlerde boş kontenjanlar kaldığını öğrenebilecek. ÖSYM tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ancak kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından ek yerleştirme için bilgilendirme yapılacak.