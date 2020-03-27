Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı açıkladı…

Geçtiğimiz günlerde fakültelerin eğitime ara vermesiyle birlikte üniversite öğrencileri uzaktan eğitim ile derslerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Öğrencilerin merak ettiği soru YÖK Başkanı tarafında yanıtladı. Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Saraç'ın açıklamaları:

*Bugün YÖK Genel Kurulumuzda bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.

*Üniversitelerimiz yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklardır.

*Diğer bir ifade ile bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır.

*Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıra dışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz.