Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’ten üniversite ders açıklaması…

Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kaldı. Üniversite öğrencileri, okullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını belirmişti. Ama Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Üniversitelerin geçtiğimiz senelerle aynı tarihlerde eğitimlerine başlaması bekleniyor.

DAHA FAZLA DERS UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEBİLECEK

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”