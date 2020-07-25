Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’ten üniversite ders açıklaması…

Mart aylarında Türkiye’de ilk kez görülen corona virüsü sonrası okullar ve üniversiteler kapanmıştı. Üniversitelerde final sınavları, online olarak yapılmıştı. Üniversite adayları, 6 Ağustos’ta tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı üniversitede uygulanacak derslerle ilgili açıklamada bulundu.

20:29 -
Haberler Eğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’ten üniversite ders açıklaması…

Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kaldı. Üniversite öğrencileri, okullarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını belirmişti. Ama Yükseköğretim Kurumu, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Üniversitelerin geçtiğimiz senelerle aynı tarihlerde eğitimlerine başlaması bekleniyor.

DAHA FAZLA DERS UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEBİLECEK

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”

Corona Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yekta Saraç YÖK
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more