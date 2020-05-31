YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT AYT ne zaman?

Milyonlarca genç üniversite sınavları için çalışmalarını sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak 2020 YKS TYT AYT sınavları öncesinde ise öğrenciler sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. ÖSYM’nin yenilediği YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 2020 YKS sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce belli olacak.

2020 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

2020 YKS KILAVUZU

2020-YKS OTURUM BİLGİLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur. 2020-TYT'ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 2020-AYT'ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

DİKKAT: 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 2020-YDT'ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT'ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır. YDT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

DİKKAT: 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

DİKKAT: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenerek Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/04164211_01132610_2020_yks_guncel.pdf” internet adresinden

yayımlanmıştır. MEB tarafından 12. sınıfın ikinci dönem kazanımları söz konusu “Kazanım ve Açıklamalar” belgesinden çıkartılmış olduğundan 2020-YKS’de; 12. sınıfın ikinci döneminden soru yer almayacaktır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4'te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E'de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E'yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.