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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Üniversite tercih sonuç tarihi belli oldu mu?

Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS tercih süreci içerisinde olan binlerce öğrenci, işlemlerini 14 Ağustos tarihine kadar yapabilecek. Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırmak isteyen ve dilediği programları tercih eden öğrenciler şimdiden sonuçları merak etmeye başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte üniversite tercihleri hakkında merak edilenler...

19:12 -
Haberler Eğitim
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Üniversite tercih sonuç tarihi belli oldu mu?

ÖSYM’nin belirlediği takvime göre, 2020 YKS tercih işlemleri 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Üniversite sonuçlarını öğrenen yaklaşık iki buçuk milyon öğrenci, tercihlerini bu tarihe kadar tamamlayacak ve yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. YKS tercih sonuçları hakkında ÖSYM’nin henüz bir açıklaması bulunmuyor. Ancak 2020 YKS tercih sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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