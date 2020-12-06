2.8 milyar TL daha fonda buhar oldu

İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Evrensel Hizmet Fonu'nda biriken ve nereye harcandığı bilinmeyen 1.4 milyar liradan sonra, Ar-Ge Fonu'ndaki 2.8 milyar liranın da akıbetinin meçhul olduğu savunuldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu konuda sorduğumuz sorulara yanıt veremiyorlar” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gelirlerinin her yıl yüzde 20'sinin ulaştırma ve bilişim teknolojilerindeki araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projelerinde kullanılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ar-Ge Fonu'na aktarıldığını belirten Emir, fonda biriken para ile ilgili TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu. Emir, şu ifadeleri kullandı:

3 MİLYARI AŞTI

“Fonun en büyük kaynağını her yıl BTK gelirlerinden yapılan yüzde 20'lik kesinti oluşturuyor. Bu kapsamda BTK gelirlerinden 2018'de 547 milyon lira, 2019'da da 877 milyon lira kaynak aktarıldı. Biriken para 3 milyar lirayı aştı. Bu para, ‘Çağrı usulüne göre destek başvurusu alınmadığından proje başvurusu alınmadı' gibi bahanelerle bir sonraki senenin bütçesine aktarılıyor. Bu yıl biriken paranın 153 milyon lirası Türksat 6A uydusu için, 143 milyon lirası de bir türlü faaliyete geçemeyen, daha internet sitesini bile kuramayan Uzay Ajansı için aktarıldı. Geriye kalan 2.8 milyar lira ise kağıt üzerinde bir sonraki senenin bütçesine aktarıldı.”

BÜTÇE AÇIKLARI İÇİN EL KOYDULAR

Murat Emir, daha önce olduğu gibi bu paranın da ortada olmadığını belirterek, “Hazine'nin bütçe açıklarını kapatmak için bu paraya el koyduğunu biliyoruz. Bu tür fonlarda biriken paraların Hazine tarafından bir kara delik gibi gittikçe büyüyen bütçe açıklarının kapatılması için kullanıldığını bakan da biliyor, biz de çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.