2019’un tarımsal destekleri hâlâ ödenmedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; çiftçilerin tarımsal destekleme başvuru ve ödeme tarihlerinin öne çekilmesi, ödemelerin yarısının avans, kalanın ise yıl içinde yapılması, kredi borçlarının uzun vadeli olarak yapılandırılması ve sıfır faizli kredi verilmesi yönündeki taleplerini içeren soru önergesine Tarım Bakanlığından yanıt geldi.

Gürer'in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı destekleme ödemelerinin bir kısmının yapıldığını ve kalan kısmının ödemelerine devam edildiğini, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının ertelendiğini, bankaların ve tarım kredi kooperatiflerinin 90 gün olan idari takip süresini salgın nedeniyle 180 güne çıkardığını açıkladı.

ÖDEMELER DEVAM EDİYOR

Önergeye yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme ödemelerinin, ilgili mevzuatlar, ödeme planları ve bütçe imkânları çerçevesinde yapıldığını belirterek, “Desteğin türüne göre bazı destekler yılı içerisinde bazı destekler ise bir yıl sonra ödenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı ürünü tarımsal destekleme ödemelerine 2019 yılında başlanmış olup, ödemeler devam etmektedir” dedi.

AFETZEDE ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Bakan Pakdemirli, “Durumları TARSİM eksperleri veya İl/ilçe Hasar Tespit Komisyonlarınca tespit edilenlerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ertelenebilmektedir / taksitlendirilebilmektedir” açıklamasında bulundu.

İCRA TAKİPLERİ BİR SÜRELİĞİNE DURDURULDU

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının tarımsal kredi borçlarının ertelenmesinin yürürlüğe konulan Kanun ve/veya Kararnamelerle yapıldığına işaret eden Bakan Pakdemirli, COVID-19 salgın hastalığının Ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulduğunu anımsattı.