2023 hedefleri hedef olmaktan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladı. Yeni açıklanan program ile geçen yıl temmuz ayında açıklanan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kaleme aldığı 11. Kalkınma Planı arasındaki farklılıklar dikkat çekiyor. İki program arasında işsizlik ve milli gelir hedefleri negatif yönde revize edilirken enflasyon ve büyümede iyileşme bekleniyor.

ENFLASYON

Enflasyon kaleminde Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 11. Kalkınma Planı ile dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı arasında küçük bir farklılık var. 11. Kalkınma Planı’nda 2023 yılı için enflasyon hedefi yüzde 5’ti. Dün açıklanan yeni programda ise bu rakam yüzde 4.9 oldu.

İŞSİZLİK

İki program arasında işsizlik hedeflerinde bir puanlık fark bulunuyor. Geçen yıl açıklanan 11. Kalkınma Planı’na göre 2023 yılında işsizliğin yüzde 9.9 olması bekleniyordu. Dün açıklanan YEP’e göre ise işsizlik oranının aynı dönemde yüzde 10.9 olması öngörülüyor.

BÜYÜME HEDEFLERİ YÜKSELDİ

11. Kalkınma Planına göre Türkiye’nin 2019-2023 yılları arasında yılda ortalama yüzde 4.3 büyümesi bekleniyordu. Üçüncü Yeni Ekonomi Programı’nda ise 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 5 olarak açıklandı.

MİLLİ GELİR

Milli gelir kaleminde düşüş söz konusu. Buna göre geçen yıl açıklanan 11. Kalkınma Planı’nda 1 trilyon 80 milyar dolar olan milli gelir hedefi, dün açıklanan programda 875 milyar dolar oldu.

BAŞLEVENT: 12.500 DOLARA ULAŞILMASI İMKANSIZ

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Cem Başlevent Yeni Ekonomi Programı'nda 2023 için konan 12 bin 500 dolarlık kişi başı milli gelir hedefine ulaşmanın çok zor olduğunu söylüyor.

Başlevent, sozcu.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, “Mevcut yüksek kur düzeylerini rekabetçi kur olarak adlandıran ve olumlu gören bir yaklaşım söz konusu ekonomi yönetiminde. Ancak kurların bu düzeylerde kalması durumunda, YEP’te öngörülen büyüme oranları tutturulsa dahi kalkınma planındaki 2023 kişi başına gelir tahmini olan 12.500 dolara ulaşılması imkansız hâle geliyor” diye konuştu.

11 YIL GERİYE GİDECEĞİZ YEP'e göre, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 875 milyar dolarla 2012 yılının gerisine düşecek. İşsizlik 2023 sonuna kadar çift hanede kalmaya devam edecek.