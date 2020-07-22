22 Temmuz altın fiyatları zirveye tırmanıyor! Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Özellikle son aylarda altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü grafik dikkat çekiyor. Altın fiyatları dün rekor seviyeye ulaşırken, bugün de gram altın 409 lirayı geçerek dünkü rekorunu tazeledi. Çeyrek altın 670 lira seviyelerinde seyrederken, cumhuriyet altını ise 2759 TL seviyelerine çıktı.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR!

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş durdurulamıyor. Corona virüsünde ikinci dalga endişeleri ile yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmeleri altın fiyatlarının yükselmesinde en önemli neden olarak görülüyor.

İç piyasada altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsur olan dolar kuru çok uzun süredir 6.85 seviyesinde bulunuyor. Ancak küresel gelişmeler sonucu ons altında yaşanan yükseliş gram altında her gün yeni rekor kırılmasına neden oluyor.

ALTIN FİYATLARI (22 Temmuz 2020)

Gram altın: 409 TL

Çeyrek altın: 670 TL

Yarım altın: 1339 TL

Tam altın: 2653 TL

Cumhuriyet altını: 2759 TL



Gram altın dün 405.52 TL ile rekor kırmış ve günü 404.19 TL'den tamamlamıştı. Fiyatlardaki artış ivmesi bugün de hız kesmeden devam etti. Gram altın 409.95 TL'ye kadar yükselerek rekor tazeledi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD’de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.