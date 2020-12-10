3.2 milyon abonenin elektrik ve gazı kesildi

Coronavirüs salgınının da etkisiyle vatandaşın geçim derdi katlanarak arttı. Yüz binlerce çalışanın kısa çalışma ödeneğine ya da ücretsiz izine yönlendirilmesi aileleri temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumu düşürdü. Milyonlarca işsiz ise salgında tamamen çaresiz kaldı. Bu yılın ilk 9 ayında 2.6 milyon elektrik, 600 bin doğalgaz abonesi, faturalarını zamanında ödeyemedi. Toplam 3 milyon 200 bin abonenin elektrik ve doğalgazı kesildi.

BAKAN AÇIKLADI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020'nin Ocak-Eylül aylarında gönderilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından, yüzde 0.95'inin (yaklaşık 2.6 milyon); 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından da yüzde 0.46'sının (yaklaşık 600 bin) zamanında ödenmediğini ve bu abonelere “geçici kesinti” uygulandığını açıkladı. Dönmez, “Mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğalgaz arzı sağlanmıştır” dedi. Önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP'li Erkan Aydın, Türkiye genelinde elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenemeyerek kesilmesinin ekonominin geldiği noktayı gözler önüne serdiğine dikkat çekti.