32 bin MEB işçisine 15 Temmuz’da maaş yok

Taşerondan kadroya geçen 32 bin MEB işçisi, 2 ay boyunca maaş almayacak. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, iktidarın 2018'de seçimde oy almak için maaşlarını kesmediği binlerce MEB işçisini pandemi sürecinde ortada bıraktığını söyledi.

CHP'li Tanal, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadroya alınan 32 bin taşeron işçiye, her yıl 2 ay boyunca, Temmuz ve Ağustos aylarında maaş ödenmediğini söyledi. Tanal, bu işçilerin sadece 10 aylık maaşlarını alabildiğini kaydetti.

MAAŞLARI YATMAYACAK

Tanal, memurların maaşlarının 15 Temmuz'da yatacağını hatırlatarak, “Ancak MEB bünyesindeki 32 bin işçiye tek kuruş ödenmeyecek. Bu yurttaşlarımız 2 ay işsiz kalıyor. Pandemi sürecindeyiz. İşten çıkarma yasağı bile çıkarıldı. Peki 32 bin MEB işçisinin suçu ne? Onlar ev geçindirmiyor mu? Borçları, kredi ödemeleri yok mu? 2 ay idare edemiyor musunuz bu emekçilerimizi? Zaten 2 bin 500 TL civarında maaş ödeniyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Geçici İşçilerin Vizelerinin Askıya Alınması' konulu resmi yazısından da anlaşılacağı üzere Milli Eğitim'de, devlet okullarında ‘geçici işçi' olarak adlandırılan 32 bin işçinin vizeleri, 15 Haziran–14 Ağustos tarihleri arasında askıya alınıyor. Bunun anlamı, 15 Temmuz'da ve 15 Ağustos’ta maaşları yatmıyor” dedi.

2018'DE OY İÇİN MAAŞ KESİLMEMİŞTİ!

2018 yılında iktidarın oy kaybetmemesi için işçilerin 2 aylık maaşların kesilmediğine, resmi duyurunun da seçimlerden 16 gün önce yapıldığına dikkat çeken Tanal, “Sadece bir istisnaya şahit olduk. 2018'de MEB'deki işçilerin 2 aylık maaşları kesilmedi. Neden? Çünkü 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri vardı! Temmuz ve ağustos aylarında işlerine ara vermeden çalışacakları müjdesi, 8 Haziran 2018'de, seçimden 16 gün önce resmi yazıyla işçilere verildi! Seçim için temmuz ve ağustos'ta maaşlarını kesmediğiniz işçileri, korona virüs salgını sürecinde mağdur ediyorsunuz. El insaf! Pandemi sürecinde de yani bu yıl da işçilerin maaşları yatsın. Bu işçilerimizi ne kadar mağdur ettiğinizin farkında mısınız?” ifadelerini kullandı.

DİĞER KURUMLAR 12 AY, MEB'DEKİLER 10 AY

Tanal, binlerce MEB işçisine haksızlık yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi: “MEB bünyesinde oldukları için önümüzdeki 2 aylık maaşlarını alamayacak olan binlerce işçi, 657'ye tabi olmaları nedeniyle işsizlik maaşına başvuramıyor, başka bir işte çalışamıyor. Oysa bu işçilerimiz önceden taşerondayken de 2 ay işten çıkarılıyordu. Maaş alamıyordu. Ama o zamanlar 2 aylık süreç bitene kadar işsizlik maaşından yararlanabiliyorlardı, başka sigortalı bir işte çalışabiliyordu. İşçilerin hakları bu manada geriye gitmiş oluyor. Diğer kurumlarda 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçiler 12 kesintisiz çalışıyor, maaşlarını alıyor. Ancak MEB'deki işçiler 10 ay maaş alabiliyor. İşçiler 2 aylık sürenin bitiminde tekrar yatacak olan maaşları vergi dilimine de girecek. Vergi kesintileriyle de işçileri mağdur edeceksiniz. Lütfen 32 bin işçimiz ve aileleri için bu haksızlığı ortadan kaldırın!”