4 Temmuz altın fiyatları…. Güncel altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 4 Temmuz gram altın fiyatı, 392,27 TL’den işlem görüyor. Yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ

Çeyrek altın: 643,10 Lira

Yarım altın: 1.284,00 Lira

Gram altın: 392,27 Lira

Cumhuriyet altın: 2.559,10 lira

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.