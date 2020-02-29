40 işçi 3 gündür yerin 140 metre altında eylemde

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait bakır madeninde çalışan işçiler, yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamadıkları ve sendikalaştıkları için 10 işçi arkadaşlarının haksız yere işten çıkartıldığı gerekçesi ile 3 gün önce eylem yapmaya başladı.

Yerin 140 metre altındaki madene kendilerini kapatan 40 işçiden bir tanesinin dün fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AİLELERDEN EYLEME DESTEK

Yer altındaki işçilerin aileleri ise maden bölgesine gelerek destek eyleminde bulundu. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde aileler yetkililere seslenerek bir an önce çözüm bulunmasını istediler.

Eylemde ‘Kazanılmış bütün haklarımı istiyoruz', ‘Biz bugün bu olayın çözülmesini istiyoruz, adalet istiyoruz' yazılı dövizler açıldı.

İŞÇİLERDEN MESAJ

Öte yandan, yer altında bulunan işçiler de kendi aralarında bir video çekerek iyi olduklarını söyledi. Söz konusu videoda işçiler haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Konuya ilişkin bilgi talep ettiğimiz şirketten ise geri dönüş olmadı.