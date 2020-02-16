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-7 derece soğuğa rağmen direniş sürüyor

Bursa'da Türk-Alman ortaklığıyla kurulan Bodo Bode Doğrusan Otomotiv fabrikasında işçiler, işten çıkartılan arkadaşları için pazartesi günü iş bırakmıştı. İşçilerin Türk Metal'e üye oldukları için işten çıkartıldığı iddia edilmişti. İşçilerin eylemi 7'nci gününe girdi. Soğuğa rağmen arkadaşları için direnmeye devam eden Bodo Bode işçileri, "Patron sendikayı tanıyana kadar işbaşı yapmayacağız" dedi. İşçilere aileleri de destek veriyor.

Halil ATAŞ / Bursa
10:00 -
Haberler Ekonomi
-7 derece soğuğa rağmen direniş sürüyor

Türk Metal Sendikası, Ekim 2019’da fabrikada örgütlenme çalışması başlatmıştı. Sendikaya üye oldukları iddiasıyla salı günü 61 işçinin daha işine son verildiği öğrenildi. İşten çıkartılanların sayısı 81’e ulaştı.

“BU ZULME SON VERİN”

Bodo Bode işçilerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da destek verdi. Sarıbal, sosyal medya hesabı üzerinden “Bu zulme son verin” çağrısında bulundu.

“SENDİKA YASAL HAKTIR”

Sarıbal, “Fabrika çalışanı emekçiler, gece eksi 7 dereceyi bulan soğuğa aldırmadan, gece gündüz eylem yapıyorlar. İşten çıkarılan arkadaşlarının işe iade edilmesini talep ediyorlar. Sendikaya üye olmak her çalışanın yasal hakkıdır. Sendikaya üye oldular diye insanlar işinden atılmaz. Emekçilere bu zulmü yaşatanları kınıyorum. Fabrika yönetimi işçilere mobing uygulamaktan vazgeçmeli ve işçilere işini iade etmelidir. Emekçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bildiriyor ve yetkilileri emekçilerin sesini duymaya çağırıyoruz” ifadelerinde bulundu.

a İlgili Haber Bursa'da işçiler, işten çıkartılan arkadaşları için eylem yaptı Bursa'da Türk-Alman ortaklığıyla kurulan Bodo Bode Doğrusan Otomotiv fabrikasında işçiler işten çıkartılan 13 arkadaşı için iş bırakma eylemi yaptı. İşten çıkartılan 13 işçinin Türk Metal'e üye oldukları için çıkartıldığı iddia edildi.
Son güncelleme: 10:03 16.02.2020
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