-7 derece soğuğa rağmen direniş sürüyor

Türk Metal Sendikası, Ekim 2019’da fabrikada örgütlenme çalışması başlatmıştı. Sendikaya üye oldukları iddiasıyla salı günü 61 işçinin daha işine son verildiği öğrenildi. İşten çıkartılanların sayısı 81’e ulaştı.

“BU ZULME SON VERİN”

Bodo Bode işçilerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da destek verdi. Sarıbal, sosyal medya hesabı üzerinden “Bu zulme son verin” çağrısında bulundu.

“SENDİKA YASAL HAKTIR”

Sarıbal, “Fabrika çalışanı emekçiler, gece eksi 7 dereceyi bulan soğuğa aldırmadan, gece gündüz eylem yapıyorlar. İşten çıkarılan arkadaşlarının işe iade edilmesini talep ediyorlar. Sendikaya üye olmak her çalışanın yasal hakkıdır. Sendikaya üye oldular diye insanlar işinden atılmaz. Emekçilere bu zulmü yaşatanları kınıyorum. Fabrika yönetimi işçilere mobing uygulamaktan vazgeçmeli ve işçilere işini iade etmelidir. Emekçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bildiriyor ve yetkilileri emekçilerin sesini duymaya çağırıyoruz” ifadelerinde bulundu.