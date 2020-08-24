ABD’li enerji şirketlerinin Türkiye ilgisi dikkat çekiyor

Türkiye geçen cuma gününden bu yana Zonguldak açıklarındaki Sakarya Havzası'nda bulunan doğalgaz sahasını konuşuyor. 320 milyar metreküp gaz varlığı olan sahadaki net rezerv miktarı henüz bilinmezken 2010 yılında ABD'li Chevron TPAO ile birlikte Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arayışına başlamıştı.

ABD’Lİ CHEVRON SİSMİK ARAŞTIRMA YAPTI

Şimdiki Tuna-1 bölgesi civarında yapılan sondaj çalışmaları 2013 yılına kadar sürdü. Chevron bölgede herhangi bir kaynak bulamadığı için bölgedeki faaliyetlerini sonlandırdı.

2010 yılında proje dosyasında yer alan açıklamada, “Eğer kuyu açma çalışmaları başarılı olursa üç boyutlu sismik görüntüler de alınacak. 2012 yılında kuyu çalışmalarına başlanacak” ifadesi yer alıyordu. Chevron çıkarılacak olan doğal kaynağın nakliyesi ve boru hatları için de çalışmalar yapmak istiyordu.

Dönemin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz'de daha önce Exxon Mobil, Petrobras gibi şirketlerle de arama anlaşmaları yapıldığını açıklamıştı.

YENİ KUYU AÇMADIĞI İÇİN CEZA ÖDEDİ

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız daha sonradan Chevron’un Türkiye’ye 100 milyon dolar ceza ödediğini açıklamıştı.

SCHLUMBERGER FATİH İLE ÇALIŞTI

ABD, Teksas merkezli Schlumberger ile TPAO arasında 2018 yılının Ekim ayında Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları için bir sözleşme imzalandı. 15 milyon dolar tutarındaki sözleşme karşılığı Schlumberger Fatih’e teknik destek sağladı ve sondaj çalışmalarında hizmet verdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi ve Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir geçen günlerde Habertürk’te katıldığı canlı yayında sondaj hizmetleri için Schlumberger ile çalışmalar yapıldığını Fatih ekibinin Schlumberger’den hizmet aldığını vurgulamıştı.