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Açık Kapı yardım başvuru sonuçları belli oldu mu? 400 TL bayram harçlığı iddiaları doğru mu?

Corona virüsü yüzünden işleri bozulan yüzbinlerce ihtiyaç sahibi, 2017 yılından beri yürürlükte olan Açık Kapı yardımları için talep formu oluşturmaya başladı. Ay sonunu nasıl getireceğini düşünen vatandaşlar, Açık Kapı yardımlarından nasıl yararlanabileceğini merak ediyor. Peki Açık Kapı yardım başvuru nasıl yapılır? Açık Kapı yardımlarına başvuru sonuçları belli oldu mu? Sosyal medyada yayılan ‘400 TL Açık Kapı bayram harçlığı’ iddiaları gerçek mi? İşte ihtiyaç sahiplerinin merak ettiği Açık Kapı yardımları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

11:32 -
Haberler Ekonomi
Açık Kapı yardım başvuru sonuçları belli oldu mu? 400 TL bayram harçlığı iddiaları doğru mu?

Tüm dünyanın kabusu olan corona virüsü, ülkemizde yüzbinlerce vatandaşın ekonomik olarak çok zor günler geçirmesine neden oluyor. Dükkanlarını açamayan, işlerinin kapalı olması sebebiyle ücretsiz olarak izne çıkarılan vatandaşlar, devlet kanalı ile nasıl yardım alabileceğini araştırmaya başladı. Bu yardımlarından en çok merak edilen de, İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında yürürlüğe sokulan ve il valilikleri tarafından yürütülen Açık Kapı yardım başvuruları… ‘Açık Kapı yardım başvuruları hangi kanallar üzerinden yapılır?’ e-Devlet üzerinden Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılabiliyor? Açık Kapı yardımlarında başvuru takibi nasıl yapılır?’ soruları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte cevaplar…

E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet şifrenizle sayfaya giriş yaptıktan sonra, sağ üst köşede bulunan arama butonuna ‘Açık Kapı Yardım Başvuru’ yazın.

Çıkan iki sayfadan üsttekini seçim, eğer daha önce başvuru yapmadıysanız yine sağ üst köşede bulunan ‘Yeni Başvuru’ sekmesine tıklayınız…

Çıkan formu eksiksiz olarak doldurup, devam et tuşuna basın.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

acikkapi.gov.tr sitesine girdiğinizde önünüze çıkan sayfada ikinci sırada olan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklayın. Çıkan formu eksik olarak doldurun. Telefonunuza gelen onay kodu ile giriş yaptıktan sonra istenen bilgileri girip başvurunuz tamamlayın.

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

400 TL BAYRAM HARÇLIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yayılan ‘Sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmaksızın, yetişkinlere 400 TL çocuklara da 100 TL yardım yapılacaktır. Bir an önce başvuru yapın’ haberlerini yalanladı.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

İhtiyaç sahipleri, Açık Kapı Yardım başvurusunu tamamladıktan sonra, ister e-devlet üzerinden başvuru sorgulama sekmesiyle, isterse acikkapi.gov.tr sitesinde bulunan ‘Başvuru sorgulama’ sayfası ile başvuru sonuçlarını kontrol edebilir.

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Son güncelleme: 11:33 19.04.2020
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