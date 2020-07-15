Ağababa: Ücretsiz izne çıkartılanlara 547 TL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba İşsizlik Fonu Haziran ayı verilerini değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı işsizlik sigortası fonunun işçilerin derdine deva olmadığını söyledi. Ağababa, “Covid-19 sürecinde işsizlik ve gelir kaybı tarihi seviyelerine ulaşırken, işsizler için kurulmuş olan işsizlik sigorta fonu bu süreçte işsizlerden çok yine işverenlerin derdine deva olmaya devam etti.

İşsizlik Sigortası Fonu Haziran ayı bültenine göre, Nisan-Haziran 2020 dönemlerinde nakdi ücret desteği almaya hak kazanan 1.705.147 kişiye toplam 2 Milyar 801 Milyon 754 bin TL ödeme yapıldığı açıklanmıştır.

Ücretsiz izin uygulaması ile günlük 39 TL yani aylık 1177 TL'ye muhtaç bırakılan milyonlarca çalışana bu süreçte bu para bile çok görülmüştür Fon'da yer alan bilgilere göre nakdi ücret desteğine çıkartılan işçilere aylık 1177 TL değil, ortalama her bir işçiye aylık 547 verilmiştir.

2020 Ocak –Haziran ayları arasında işverenlere son 6 ayda teşvik ve destek gelirleri adı altında 9,3 Milyar TL, aktif işgücü programlarından 1,9 Milyar TL ve işbaşı eğitim programları kapsamında 1, 5 Milyar TL yani toplamda 12 milyar 767 Milyon TL para aktarıldı” açıklamasında bulundu.

“İstihdamı korumak ve arttırmak amacıyla işverenlere 12,7 Milyar TL para aktarılmasına karşın TÜİK işgücü verilerine göre ise istihdam Ocak ve Nisan ayları arasında 1 milyon 652 bin kişi azaldı” diyen Ağababa sözlerini şöyle noktaladı:

Son 6 ayda işsizlere işsizlik ödeneğinden toplam 5 milyar 616 milyon TL ödenirken, işverenler fondan işsizlere göre 7,1 milyar TL daha fazla yararlandı. Yani işverenlere fondan işsizlere göre 2,2 kat daha fazla para kullandırıldı.

İşsizlik ödeneğine başvuranların %65'ı ödenekten yararlanamadı.

Yine İŞKUR aylık istatistiklerine baktığımızda Ocak-Mayıs ayları arasında işsizlik ödeneğine başvuran 919 bin kişiden sadece 319 bin kişinin ödenekten yararlandığı görülmektedir. Yani Pandemi sürecinde işsizlik ödeneğine başvuru yapanların %65'i ödenekten yararlanamamıştır.

İşçiler bir nevi kendi parası olan bu fondan ne yazık ki yararlanamamaktadır. İşsizlik sigorta fonundan yararlanmak için öyle koşullar getirilmiştir ki fondan işçiler dışında herkes yararlanmaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulu en zor olan ülkelerin başında gelmektedir.

Hükümete sormak istiyoruz; bu zor koşullarda işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı kolaylaştırılmayacak da ne zaman kolaylaştırılacaktır?

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 600 gün prim ve son 120 gün kesintisiz hizmet akdi bu süreçte kaldırılmalı, tüm herkesin işsizlik sigorta fonuna erişim hakkı sağlanmalıdır.

Ayrıca ücretsiz izne çıkartılan tüm işçilere işsizlik fonundan aylık asgari ücret düzeyinde ücret ödenmelidir.”