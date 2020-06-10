Ağbaba ve Erdoğdu’dan TÜİK’e tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

İşsizlik rakamlarının Şubat ayında 13,6 iken salgının başladığı Mart ayında pek çok iş yeri kapanmış olmasına rağmen işsizliğin mart ayı için 13,2 olarak ilan edildiğini kaydeden Erdoğdu, “Çalışma çağındaki nüfus bir önceki aya göre 110 bin kişi daha artarak 62 milyon 198 bine yükseldi.

Yeni gelen 110 bin kişi istihdama dahil olmadığı gibi mevcut iş gücünden bir önceki aya göre 878 bin kişinin de azaldığını görmekteyiz.

TÜİK, tıpkı önceki aylarda olduğu gibi rakamlarla sihirbazlık yaparak işsiz sayısındaki artışı gizliyor. İŞKUR, işsizlik ödeneğinin 2 katına çıktığını açıklarken, istihdam edilenlerin sayısı azalmışken işsizlik nasıl azalır? Aynı anda hem işsizliği hem istihdamı aynı anda düşürme başarısı gösteren AKP iktidarı, kağıt üzerinde mucizeler yaratmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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“GENİŞ TANIMLI İŞSİZ 9,5 MİLYON”

Zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdamın da eklenmesiyle işsizlik oranının 150 baz puan artışla yüzde 26'dan yüzde 27'ye çıktığını, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 9,5 milyon kişiye yükseldiğine işaret eden Erdoğdu şöyle devam etti:

“Türkiye'de corona salgını 18 Mart itibarıyla etkisini gösterdi ve iş yerleri kapandı. Oysa TÜİK'in yayınladığı iş gücü istatistikleri Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını hiç etkilemediğini söylüyor.

Çalışma çağındaki nüfus artarken iş gücüne dahil olan nüfusun azalması ile oluşturulan bu sihir sürdürülürken, 3 ay ve daha kısa süre için ücretsiz izne ayrılanların istihdam içerisinde değerlendiriliyor olması da bu illüzyonun sürmesini sağlıyor. İş yerlerini kapatarak işsizlikle mücadelede başarılı olabilen dünyada başka bir ülke yok.”

İşten çıkartmaların yasaklanması ve kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin, istihdamda olumsuz görünümü sınırlandırdığına dikkat çeken Erdoğdu, sektörel bazda istihdam değişimlerine bakıldığında ise durumun daha net görüldüğünü, özellikle hizmetler sektörünün çok sert darbe aldığının ortaya çıktığını söyledi.

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“TÜİK'İN RAKAMLARI BU KADAR ÇARPITARAK HALK ALAY ETMEYE HAKKI YOK”

“TÜİK’e atanan yeni başkan göreve hızlı başladı” diyen Erdoğdu, “Başına Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürünün eşinin atandığı TÜİK'in rakamları bu kadar çarpıtarak halk ile alay etmeye hakkı yok. Gerçek rakamların sürekli gizlenmesi artık bu iktidarın yönetim şekli oldu. Bu kadarı gerçekten fazla, yeter artık” diye konuştu.

AĞBABA: TÜİK İTİBARI OLMAYAN BİR KURUM HALİNE GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da işsizlik verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. TÜİK'in yayınlamış olduğu verilerin gerçek dışı olduğuna dikkat çeken Ağbaba TÜİK işsizlik verileriyle ilgili yeni bir manipülasyona imza attığını söyledi.

“GERÇEK İŞSİZLİK 14 MİLYONA DAYANMIŞTIR”

Türkiye'de kayıt dışı çalışanlar hariç işsiz sayısının 14 milyon olduğunu aktaran Ağbaba, ”Şu anda geniş tanımlı işsizliği ve istihdam olmayıp da işsiz sayılmayanları hesaba kattığımızda gerçek işsiz sayısı kayıt dışı çalışanlar hariç 14 milyona dayanmıştır.

Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 971 bin kişiye ek olarak; iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş bulmaktan ümidi olmayanların sayısı 3 milyon 728 bin, mevsimlik çalışanlar 134 bin, zamana bağlı eksik istihdamda olanlar 1 milyon 57 bin, yetersiz yani eksik istihdam olanların sayısı 528 bin istihdamda yer almayan fakat TÜİK'e göre işsiz sayılmayanlardan kısa çalışma ödeneğinden yararlanan 3 milyon 50 bin kişi, ücretsiz izne çıkartılan 879 bin kişi ve ayrıca Nisan ayında işsizlik ödeneği alan 592 bin kişiyi de hesaba kattığımızda, toplamda en az 4,5 milyon çalışan bulunmaktadır. Tüm bunların genel toplamı ise 13 milyon 918 bin kişiye tekabül etmektedir. Yani gerçek manada işsiz sayımız 3 milyon 971 bin kişi değil 13 milyon 918 bin kişidir” ifadelerini kullandı.

“TÜİK YURTTAŞLAR NEZDİNDE HİÇBİR İTİBARI OLMAYAN BİR KURUM HALİNE GELMİŞTİR”

TÜİK’in hiçbir itibarı olmayan bir kurum haline dönüştüğüne vurgu yapan Ağbaba, “TÜİK son 2 yıldır neredeyse istatistik kurumu değil adeta bir inandırma kurumu olarak görev yapmaktadır. TÜİK bir devlet kurumundan öte iktidara ait bir kurum olarak ne yazık ki işlev görmektedir. Binlerce iş yeri kapanmış milyonlarca kişi işsiz kalmışken TÜİK'in adeta şaka yaparmışçasına yayımladığı verilerin gerçeklik ile ilgilisi yoktur. TÜİK artık yurttaşlar nezdinde hiçbir itibarı olmayan bir kurum haline dönüşmüştür” dedi.