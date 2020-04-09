Akaryakıt bayilerinin gece kapatılması masada

TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, iş kayıplarının şehirler arası ulaşımın yasaklanması ile daha da arttığını, geceleri akaryakıt bayilerinin kapatılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Akaryakıt bayilerinin içinde yer alan marketlerin satışları da yüzde 60'a yakın geriledi. Zülfikar, “süpermarket kalabalığına girmek istemeyenlerin belirli ürünlerde akaryakıt bayilerinin marketini tercih ettiğini” belirtti.

Zülfikar, Türkiye'de yer alan 13 bin akaryakıt bayiinin toplam 250 bin kişiye istihdam yarattığını belirterek, “Biz çalışanlarımızı ücretsiz izine çıkartmıyoruz. Ücretli izinler başladı. Geceleri bazı bayilerin kapatılması teklifimize yanıt bekliyoruz” dedi.

Çalışanlara teşekkür

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), corona virüsü salgını ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti. Özlem Ermiş BEYHAN / SÖZCÜ