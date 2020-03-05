Alım gücü azaldı halk et yiyemiyor

Türkiye'de kişi başına milli gelirin 9 bin 127 dolara düşmesi et tüketimine de yansıdı. Nüfus artmasına rağmen son 3 yıldır kişi başına et tüketimi yerinde sayıyor. 2017 yılında 32.3 kilo olan kişi başına et tüketimi 2018'de 32.1, 2019'da ise 32.4 kilo olarak gerçekleşti. Hem alım gücünün azalması hem de enflasyonun üzerindeki zamlar nedeniyle tüketimin artmaması, fiyatları düşürmek için son yıllarda sık sık başvurulan et ve büyükbaş hayvan ithalatının da azalmasına yol açtı. Geçen yıl et ithalatı 55 milyon 752 bin tondan 5 milyon tona, sığır ithalatı da 1 milyon 460 bin baştan 689 bin başa düştü.

2 YILDA YÜZDE 17 ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son 2 yılda dana eti fiyatlarına yüzde 17, tavuk etine yüzde 40, koyun etine ise yüzde 33 zam geldi. Şu anda büyük marketlerde en düşük yemeklik dana eti ve kıymasının kilosu 40 liraya satılıyor. Daha az yağlı kuşbaşı dana etinin kilosu 51.95 lira iken, şişlik dana etinin fiyatı 68 liraya, antrikot ise 86 liraya, bonfile ise 105 liraya kadar çıkıyor. Kuzu etinin kilosunu ise en ucuz saç kavurmalık olarak 55, en pahalı kemiksiz külbastı olarak 93 liraya almak mümkün. En ucuz et olarak kabul edilen bütün tavuğun kilosu ise 10-11 liraya satılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre son 3 yıldır Türkiye'de kişi başı et tüketiminin sabit kaldığına dikkati çekerek, “Halk düşen alım gücü nedeniyle et tüketemez hale geldi” dedi.

ET TÜKETİMİMİZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN YARISI KADAR

Türkiye'de et tüketiminin gelişmiş ülkeler ve OECD ülkelerinin çok altında olduğuna dikkat çeken Orhan Sarıbal, şunları söyledi:

* Kişi başına et tüketimi 27 AB ülkesinde ortalama 69.8 kilo, OECD ülkelerinde 70.1 kilo ve dünya ortalaması 34.4 kilo iken ülkemizde ise 32.4 kilogramda kaldı. İnsanlarımız Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin yarısından bile az et tüketiyor. Et tüketimi konusunda AB standardı temel hedef olmalı. Ancak AKP'nin uyguladığı tarım ve gıda politikaları ile bunu yakalamak mümkün değil.

AÇLIK SINIRI 2.824, YOKSULLUK 9.943 LİRA

4 kişilik bir ailenin, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken harcama tutarını gösteren açlık sınırı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.2 artarak 2 bin 824 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da yüzde 0.4 oranında artarak 9 bin 943 lira olarak hesaplandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 60 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 17 liralık azalışla 7 bin 119 liraya geriledi. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 42 liralık artışla 9 bin 943 liraya yükseldi.