Almanya Anayasa Mahkemesi’nden kritik karar

Almanya’da anayasa mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alım programının kısmen Alman Anayasası’nı ihtal ettiğine karar verdi.

Bloomberg’ün haberine göre, üst mahkeme, ECB’nin 2,7 trilyon dolarlık tahvil alım programına katılan Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) bazı kararlarını Anayasa’ya aykırı buldu.

ECB’YE ÜÇ AY SÜRE

Parasal genişleme kararının Avrupa Birliği anlaşmalarına uymadığını belirten mahkeme, ECB’ye üç ay süre verdi ve programı düzeltmesini istedi.

Karar, 7’ye karşı 1 oyla alındı.

Söz konusu dava 2015’te açılmıştı. Almanya Anayasa Mahkemesi, 2017’de Avrupa Adalet Mahkemesi’nden ara karar vererek ECB’nin programını sınırlandırmasını istemişti ancak talep reddedilmişti.

DURUMU BOZUK OLAN ÜLKELER FONLANIYOR

AB içinde ECB’nin tahvil alım programlarına dair eskiden de var olan tartışmalar ve görüş ayrılıkları, corona virüsü salgınıyla birlikte artmış durumda. Almanya Anayasa Mahkemesi, İtalya gibi mali durumu bozuk ülkelerin ortak tahvil alım programıyla fonlanmasına karşı çıkıyor.