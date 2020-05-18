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Altın 7 yılın zirvesine yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekonomik toparlanmanın 2021 sonunu bulabileceğini ve hisse senedi ile varlık fiyatlarında yeni düşüşler olabileceği uyarısının yanı sıra, ABD ile Çin arasında ticaret savaşının yeniden sertleşmeye başlaması altına yaradı. Londra'da altının ons fiyatı 1764 dolarla Ekim 2012 sonrası en yüksek rakama ulaştı. Uzmanlar, altında yükselişin sürebileceğine işaret ediyor.

Sozcu.com.tr
10:24 -
Haberler Ekonomi
Altın 7 yılın zirvesine yükseldi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), hisse senedi piyasaları ile varlık fiyatlarında corona virüsü kaynaklı yeni düşüşler olabileceği ve ekonomik toparlanmanın gelecek yıl sonunu bulabileceği yönündeki uyarılarının ardından altın fiyatları yükseldi.

Londra’daki spot piyasada alıntının ons fiyatı bugün 1764 dolarla son yedi yılın zirvesini gördü. Türkiye’de de gram altının fiyatı bu sabah 390 TL’ye kadar yükseldi. Ancak geçen hafta dolar/TL kurunun 7,26’dan 6,90’a gerilemesi nedeniyle TL cinsinden altın fiyatlarında rekor görülmedi.

SALGINA DAİR ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

Fed’in 15 Mayıs Cuma günü açıkladığı raporda, salgının devam etmesi durumunda ticari emlak sektörünün en sert darbe alabilecek sektörlerden biri olduğu belirtildi. Fed Başkanı Jerome Powell da, ABD’de ekonomik toparlanmanın 2021 yılı sonunu bulabileceğini ve gelişmelerin aşının bulunup dağıtılmasına bağlı olduğunu söylemişti.

Bloomberg’ün haberine göre, MineLife Pty’den kıdemli analist Gavin Wendt, “Finansal piyasalar, ekonomik teşviklerin hızlı toparlanma sağlayacağına dair en iyi senaryoyu fiyatlıyor ancak gerçek muhtemelen çok farklı olacak ve toparlanma muhtemelen çok daha sorunlu olacak. Altın para arzındaki olağanüstü artıştan faydalanacak” dedi.

Ons altın fiyatlarının 3 yıllık seyri

“1800 DOLARA ÇIKABİLİR”

“Ons altın kazanımlarını ileri taşıyor” denilen Ünlü & Co değerlendirme notunda, şu ifadeler yer aldı:

“Küresel piyasalar yeni haftaya ılımlı bir tonda başlıyor olsa da ABD ile Çin arasındaki gerilimin yanında ekonomiye yönelik endişelerin geçerliliğini koruması ve bu kapsamda ABD ve Euro Bölgesi'nde başta olmak üzere ekonomiye daha fazla desteğin sürekli gündemde kalması değerli metallere pozitif yansıyor.”

Ekonomilerde aşağı yönlü riskler yüksek seyrederken Fed'in negatif faiz oranlarına sıcak bakmamasının özellikle altına güçlü alımlar olarak yansıdığına işaret edilen notta,  “Kazanımlarını ileri taşıyarak başlayan ons altına teknik açıdan
bakıldığında 1750 doların üzerinde kalınması durumunda kısa vadede yükseliş eğiliminin 1800 dolara doğru güç kazanacağını düşünüyoruz” denildi.

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Son güncelleme: 10:33 18.05.2020
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