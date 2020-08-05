Altın fiyatları 5 Ağustos: Gram altın 446 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Artan vaka sayıları ile corona salgınında ortaya çıkan ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının salgının ülke ekonomilerinde yarattığı hasarı en aza indirmek için attığı adımlar altın fiyatlarının zirveye çıkmasına neden oldu. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 446 Lira

ÇEYREK ALTIN: 748 Lira

YARIM ALTIN: 1.493 Lira

CUMHURİYET ALTINI: 2.977 Lira

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“İNSANLAR ALTINA SIĞINIYOR”

Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

*En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

*Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

BBC Türkçe'de yer alan derlemeye göre; CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde. ABD'de geçen ay corona virüsünün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı. Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk corona virüsü kurtarma fonunda uzlaşmıştı. Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.