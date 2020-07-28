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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz reşat, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı…

Piyasalardaki sarsıntı devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşaşan hızlı yükseliş devam ederken, yatırım amaçlı en fazla tercih edilen, çeyrek ve gram altın fiyatı merak ediliyor. Aynı zamanda tam, yarım, reşat ve cumhuriyet altını fiyatları da sıkça araştırılıyor. Gün içersinde yeniden rekor tazeleyen gram altın 437 lira seviyelerine kadar çıktı. İşte 28 Temmuz altın fiyatlarında son durum ve güncel rakamlar...

19:24 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz reşat, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı…

Altın fiyatlarında son yılların rekorları üst üste geliyor. Yılbaşından bu güne kadar yükseliş grafiği izleyen altın fiyatlarında özellikle son günlerde hızlı tırmanışlar dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam, reşat, cumhuriyet altın türlerinin en güncel fiyatlarını haberimizden görebilir, altındaki son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 28 Temmuz piyasalardan son dakika verileri ve altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Altın fiyatları süratle yükseliyor. Corona virüsünün küresel ekonomileri vurmasıyla dünyada geçerliliği olan dolar gibi rezerv para birimleri değer kaybetti. Para güvenli liman olarak bilinen altına doğru akmaya başlarken altının ons fiyatı son 11 yılın zirvesine kadar çıktı. Altının onsu için uzmanlar artık 2,000 dolar seviyelerini konuşurken bugün yurt içinde gram altın 437 TL'yi gördü.

Tam altın: 2.976 TL

Yarım altın: 1.453 TL

Gram altın: 436 TL

Çeyrek altın: 726 TL

Reşat altını: 2.929

Cumhuriyet altını: 2.896 TL

Not: (Fiyatlar anlık olarak değişkenlik gösterebilir)

‘FAİZLER HALKI ALTINA YÖNLENDİRDİ'

Retuers'a konuşan bir bankacı TL’nin getirisinin yatırımcıyı enflasyondan korumaya yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının dövize altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğunu görüyoruz. Lokal ve dış döviz talebine etki eden tüm unsurları bir araya getirdiğimizde TCMB’nin döviz piyasasında bugüne kadar yaptığını devam ettirmek adına daha çok rezerve ihtiyacı olabileceği ve bunun var olmadığı endişesi önümüzdeki dönem açısından ciddi bir risk unsuru” dedi.

Rekoru gören kuyumcuya gitti
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından bazı vatandaşlar yatırım yapabilmek için soluğu kuyumcularda aldı, bazı vatandaşlar ise altınlara sadece vitrinlerden bakmakla yetindi. Fiyatlardaki artıştan müşterilerinin olumsuz etkilenmesine karşı çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0.25 gram altınları piyasaya sürdü. Fiyat artışından dolayı altın satışlarında ciddi oranda bir düşüş olduğunu söyleyen kuyumcu Mehmet Mamik, “İnsanlar almaktan çok bozduruyor. Aynı zamanda yaz sezonu, düğünler var. Eskiden 14 ayar altın tercih edilirken, şu anda fiyatlardan dolayı 8 ayar tercih ediliyor” dedi.
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