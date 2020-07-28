Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları son durum: Çeyrek ve gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, vatandaşın gündeminden düşmüyor. Altın fiyatları, özellikle son bir hafta ciddi oranda artış gösterdi. Altın alarak yatırım yapan vatandaşlar, altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. 28 Temmuz'da (bugün) gram altının fiyatı 430 liraya dayandı. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

Sozcu.com.tr
08:21 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları son durum: Çeyrek ve gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik sebebiyle son bir haftadır yükselişini sürdürüyor. Yatırım olarak altın alan vatandaşlar, fiyatlardaki anlık değişimi takip ediyor. İşte 28 Temmuz güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 428,96

Satış: 429,09

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 703,10

Satış: 711,60

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.402,90

Satış: 1.422,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.805,70

Satış: 2.834,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ


DOLAR ZAYIFLARKEN ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dolardaki sert düşüş, ve küresel ekonomiye ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını güçlendirmesi altının hızla değer kazanmasında etkili oluyor.

ABD'de negatif faizler ve Fed'in bu haftaki toplantısında para politikasındaki genişlemeci duruşunu koruyacağı beklentileri ile dolar göstergesinin bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları bu yıl 2009 yılında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Bu fonlardaki toplam varlıklar 3,300 onu aşarak rekor kırdı.

Vadeli altın kontratları da rekor zirveye ulaştı ve Singapur saati ile 10:25'te ons başına 1,946.90 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Aralık vadeli altın kontratları, nihai verinin Cuma günkü işlem seansının Asya'da devam etmesinden dolayı açıklanmamasına karşın, açılmış pozisyon sayısı itibarıyla Ağustos vadeli kontratı geçti. Aralık vadeli kontrat Perşembe günü 1,927.10 dolar ile en aktif kontratın 2011'de 1,923.70 dolar ile ulaştığı rekor zirveyi aştı.

ABD Altın altın fiyatları Asya Cuma Dolar FED gram altın fiyatı para Perşembe Singapur
Son güncelleme: 08:51 28.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more