Altın fiyatları son durum: Çeyrek ve gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik sebebiyle son bir haftadır yükselişini sürdürüyor. Yatırım olarak altın alan vatandaşlar, fiyatlardaki anlık değişimi takip ediyor. İşte 28 Temmuz güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 428,96

Satış: 429,09

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 703,10

Satış: 711,60

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.402,90

Satış: 1.422,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.805,70

Satış: 2.834,00

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DOLAR ZAYIFLARKEN ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ



Dolardaki sert düşüş, ve küresel ekonomiye ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını güçlendirmesi altının hızla değer kazanmasında etkili oluyor.

ABD'de negatif faizler ve Fed'in bu haftaki toplantısında para politikasındaki genişlemeci duruşunu koruyacağı beklentileri ile dolar göstergesinin bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları bu yıl 2009 yılında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Bu fonlardaki toplam varlıklar 3,300 onu aşarak rekor kırdı.

Vadeli altın kontratları da rekor zirveye ulaştı ve Singapur saati ile 10:25'te ons başına 1,946.90 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Aralık vadeli altın kontratları, nihai verinin Cuma günkü işlem seansının Asya'da devam etmesinden dolayı açıklanmamasına karşın, açılmış pozisyon sayısı itibarıyla Ağustos vadeli kontratı geçti. Aralık vadeli kontrat Perşembe günü 1,927.10 dolar ile en aktif kontratın 2011'de 1,923.70 dolar ile ulaştığı rekor zirveyi aştı.