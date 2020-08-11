Altın fiyatları yükseliyor mu? 11 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Dünya genelinde corona virüsü vakalarının artmasıyla küresel ekonomiye yönelik endişeler arttı. Geçtiğimiz hafta altında rekor üstüne rekor kırıldı. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen. İşte çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 11 AĞUSTOS

GRAM ALTIN

Alış:476 Lira

Satış: 477 Lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 777 Lira

Satş: 809 Lira

YARIM ALTIN

Alış: 1.546 Lira

Satış: 1.618 Lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.099 Lira

Satış: 3.222 Lira

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FİYATLAR ARTTI, ALTIN BULMAK ZORLAŞTI

Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı.

Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var.” diye konuştu.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Kont, “Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şu anda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Altının İstanbul'dan parça parça geldiğini belirten Kani Kont, “İstanbul'dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler.

Son dönemde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz” diyor.