Altın rezervlerinin artıyor olması ne anlama geliyor?

Merkez Bankası’nın döviz rezervleri gerilerken altın rezervlerinde keskin bir yükseliş göze çarpıyor.

Bir ülke Merkez Bankası’nın döviz rezervinin güçlü olması ülkede kur yükseldiği zaman finansal sisteme döviz aktarılabileceğini böylece kur şokuna karşı ülke ekonomisinin korunabileceği anlamına geliyor.

Türkiye gibi cari açık veren yani döviz ihtiyacı olan ülkeler için rezervlerinin güçlü olması son derece önemli fakat Merkez Bankası’nın döviz rezervi eksiye geçmiş durumda.

İŞTE REZERVLERDEKİ TABLO

Öyle ki 14 Ağustos ile biten haftada Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi 1,2 milyar dolar daha azalarak 45,4 milyar dolara geriledi. Merkez’in brüt döviz rezervi yıl başında 81,2 milyar dolar, Aralık 2013’te ise 115 milyar dolara yaklaşarak rekor seviyedeydi.

Döviz takası anlaşmaları hariç tutulduğunda ise Merkez’in döviz rezervi eksi seviyede.

Sene başında 25,1 milyar dolar olan altın rezervi ise 14 Ağustos itibarıyla 42,8 milyar dolara çıktı. Altının küresel çapta kazandığı değer de Merkez’in kasasındaki altının değerlenmesini sağladı.

Peki ya döviz rezervleri eriyen Merkez Bankası’nın altın rezervinin rekor seviyede olması ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 2016 yılında Merkez Bankası’nın 14 milyar dolarlık altını olduğunu söyleyerek, “Yurt dışındaki altınımızı ülkemize getirerek, ülkemizde çıkan altını Türk Lirası üzerinden alarak altın rezervimizi yaklaşık üç kat arttırdık” açıklamasında bulundu.

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GÜRSES: DIŞ POLİTİKADAKİ TUTUM ALTIN REZERVLERİNİ DE İLGİLENDİRİR

Altın rezervinin ekonomi için anlamını sorduğumuz ekonomist Uğur Gürses son yıllarda Merkez Bankası’nın altın miktarının iki kat, altının değerinin ise küresel çapta fiyat hareketlerinden dolayı üç kat arttığını söylüyor.

Merkez Bankası’nın altın kaynaklarının artmasının refah artışından kaynaklanmadığını belirten Gürses, dış politikadaki tutum sebebiyle Merkez Bankası’nın rezerv tercihlerinde altına yöneldiğini ifade ediyor.

Gürses, “Ülkeler ekonomik güvenlik sebebiyle altın biriktirir. Dış politikada takınacağınız tutuma göre altın rezervlerinizi güçlendirseniz iyi olur” diyor.

ABD ile geçmişte sıkıntı yaşayan ve ambargo uygulanan ülkelerin ABD doları ile ticaret yapmasına izin verilmiyordu.

MURATOĞLU: KENDİ EVİNDEKİ ALTINLARI TEMİNAT GÖSTEREMEZSİN

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Türkiye’de bulunan altınlar ile Merkez Bankası’nın döviz borcu almasının zor olduğunu söylüyor, Muratoğlu, “İran ve Venezuela zamanında ABD yaptırımı endişesi sorunlar yaşadı. Venezuela’nın uluslararası arenadaki altınlarına bloke konuldu. Türkiye kendi ülkesindeki altını teminat olarak gösterip borç alamaz” ifadelerini kullandı.

PİYASADA TEK ALICI MERKEZ BANKASI

Altın fiyatları bu yıl salgınla birlikte rekor kırarken, yurt içindeki altın üretimi de artıyor. Bloomberg’e konuşan Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye’de altın üretiminin bu yıl yüzde 16 artışla 44 tona yükselmesini ve tümünü Merkez Bankası’nın (TCMB) almasını beklediklerini söyledi. TCMB, ocak-haziran döneminde 170 ton altın satın alarak bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. TCMB’nin altın rezervi artarken döviz rezervi ise azalıyor.