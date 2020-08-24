Altın üretimi rekora gidiyor, tek alıcı Merkez Bankası

Altın fiyatları rekor kırarken Türkiye’de altın üretiminin de bu yıl zirveye yükselmesi bekleniyor. Bloomberg’ün haberine göre, yurt içindeki altın üretiminin tamamını Merkez Bankası’nın (TCMB) alması bekleniyor.

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, geçen sene 38 ton olan yurt içi altın üretiminin bu yıl yüzde 16 artışla 44 tona yükselmesini beklediklerini söyledi.

2017 yılında çıkarılan bir düzenlemeye göre, TCMB’nin ülke içinde üretilen altını satın alma önceliği bulunuyor. “Düzenlemenin değişmesinden bu yana Merkez Bankası hep tek alıcımız oldu” diyen Yücel, bu durumun 2020’de de değişmesini beklemediklerini dile getirdi.

MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMINDA DÜNYADA BİRİNCİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, TCMB’nin haziran sonu itibarıyla altın rezervi 583 ton seviyesinde. Merkez, bu yıl da şu ana kadar 170 tonluk altın satın alarak bu alanda dünyada birinci sırada yer aldı.

Yücel’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’de bu yıl iç altın talebinin 150 ton olması bekleniyor.

Altın fiyatlarının artışı, Türkiye’de altın üretimini teşvik ederken, son 30 yılda altın arama faaliyetlerine toplamda 6 milyar dolarlık yatırım yapıldığı aktarıldı.

ALTIN REZERVLERİ NEDEN ARTIYOR?

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının rezervlerinde enstrüman çeşitliliği sağlamak amacıyla altın alımlarına son yıllarda hız verdiğine dikkat çekiyor. Bu alanda öne çıkan üç ülkenin Rusya, Çin ve Türkiye olması dikkat çekiyor.

Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Başkanı Alistair Hewitt, Rusya'nın rezervlerini dolar yerine altınla ikame ettiğini, bunun da ABD yaptırımlarıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Konuya ilişkin The New York Times gazetesinde çıkan bir analizde ise, ABD'nin doları diğer ülkelere finansal baskı kullanmak için kullanması ve Çin'in yükselişiyle birlikte dolar hegemonyasının kademeli olarak azalacağı beklentisinin, merkez bankalarını altın alımına yönlendirdiğine işaret ediliyor.

Nitekim 2018 yılı, 651.5 tonla dünyada merkez bankalarının son 50 yılda en fazla altın alımı yaptığı yıl olmuştu. 2019'da da alımlar 650.3 tonla son 50 yılın en yüksek ikincisi oldu.