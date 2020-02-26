Altında yaşanan sert hareket azaldı

Özellikle corona virüsü nedeniyle küresel piyasalarda başlayan güvenli liman arayışlarına bağlı olarak altın fiyatları hafta başında tarihi rekor seviyelere kadar tırmandı. Gram altın 330 TL’ye dayanırken, çeyrek altın da 550 sınırından döndü.

Altın fiyatları, pazartesi günü yedi yılın en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle geriledi ancak Çin dışındaki corona virüs vaka sayılarındaki artış altının kayıplarını sınırladı. Küresel piyasalarda yaşanan endişelerle ons altın fiyatı da 1690 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Altın fiyatlarında corona haberleri yön belirleyici olacak.

ÜNLÜ & Co’mment tarafından paylaşılan bilgi notunda ons altının yüksek oynaklık etkisinde olduğu belirtildi. Önceki gün 1690 dolar sınırına kadar yükselen ons altının dün ise 1630 dolara doğru geri çekilmesinin değerli metallerde oynaklığın ne derece yüksek olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi. Bu durumun çok büyük ölçüde haber akışına hassasiyetin yüksek olmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu durum geçerliliğini koruduğu için son iki günde gördüğümüz sert fiyat hareketlerinin sonuna geldiğimizi söylemek için oldukça erken bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz.” ifadeleri kullanıldı.