Arpa, buğday ve mısır ithalatında gümrük sıfırlandı

Resmi Gazete'nin perşembe günkü sayısında yayımlanan ve 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararının (1) sayılı ekinde yer alan 10. fasıldaki tablonun dip notunda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, buğday, kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç ithalatında uygulanan yüzde 20 gümrük vergisi 2021 Nisan ayı sonuna kadar sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.

4 AY UZATILDI

Hükümet daha önce 30 Ekim 2020'de yayımladığı ithalat rejimi kararına ek karar ile buğday, arpa ve mısırın yüzde 20 olan gümrük vergisini 31 Aralık 2020'ye kadar sıfırlamıştı. Ancak yurt içi ihtiyaç karşılanamayınca süre 4 ay daha uzatılmış oldu.

ÇİFTÇİYİ ZORLAYACAK

Yeni ithalat kararı, arazilerinin büyük bölümü boş yatan ve çiftçilerinin büyük bölümü şehirlere göçüp işsiz kalan Türkiye manzarasını yine gündeme getirdi.

Yeni kararla özellikle arpa ve buğday gibi temel tarımsal ürünlerin ithalatının mayıs ayı başına kadar uzatılmasının o tarihlerde ürün almaya başlayacak olan yerli çiftçiyi zor durumda bırakabileceği ifade ediliyor.

“İTHALAT SOPASI İKTİDARI TERBİYE EDİYOR”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sıfır gümrükle ithalat kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

* Bu, Türkiye tarımının bittiğinin adıdır. Bu Türkiye tarımının AKP tarafından çökertilmesinin adıdır.

* Uzun süredir ithalatla çiftçiyi terbiye ediyorlardı. Bugün o terbiye sopası iktidarı terbiye ediyor.