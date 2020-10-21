İçerenköy'deki bir kahvehaneyi ziyaret eden CHP Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşların ve kahvehane esnafının sorunlarını dinledi. Kahvehanelere, çay ocaklarına toptan ürün sattığını söyleyen esnaf Murat Dündar, Türkiye'de yaklaşık 700 bin kahvehane olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

“Her kahvede en az 2-3 personel var. Mal aldığı toptancısı, perakendecisi, çaycısı, meşrubatçısı var. Biz milyondan büyüğüz aslında. Kahvecinin ne sorunu var? Oyun yasağı var. Keşke açılmasaydı. Günde 10-15 çay satmakla bu gemi nasıl döner? Oteller açıldı, hamamlar açıldı, her yer açıldı ama kahvelerde hâlâ oyun yasağı devam ediyor.

Devlet büyüklerine seslenmek istiyoruz; neden biz? Covid-19 sadece kahveci esnafına mı var? Her şeyden önce bir kahvenin her ay en az 2 bin TL kirası var. Stopajı, vergisi var. Artık ‘batıyoruz' demiyoruz, ‘battık' diyoruz. Bunu daha nasıl anlatabiliriz?” Giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu ve 4-5 çalışanı olduğunu söyleyen kahvehane işletmecisi Hüseyin Maraşlı ise veresiye defterlerinin olduğunu anlattı.

Esnaf Hüseyin Maraşlı, aylık 30 bin TL masrafı olduğunu belirterek, “Benim bir sürü çalışanım var yanımda. Hepsinin çocukları var, bakmakla mükellef olduğu kişiler var. Ben ‘kapatayım' diyorum. Ama inanın bu da çözüm değil. Sahip çıkmıyorlar bize. Bizi unuttular” diye konuştu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Emekli bir vatandaş ise “Burası buluşma noktamız bizim. Burada akşamları oturur arkadaşlarla sohbet ederdik. 65 yaşındayım nereye gideceğim ben, evin içinde hapsolduk” diyerek tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise, “Kahvehanede oyun oynayamıyoruz, gazetelerin dahi okunması yasak” dedi.

‘BORÇLARI ERTELEYİN' ÇAĞRISI

Maliye bakanına seslenen Gürsel Tekin, “Devlete en çok vergi ödeyen küçük esnaftır. Kredi verdiniz, bu kredileri şu anda kimsenin ödeme şansı yok. Gelin bu krediyi faizsiz en az 6 ay öteleyin. Aksi takdirde birikmiş 22-23 milyon icra dosyasının nereye varacağını kestirmek bile mümkün değil” dedi. Tekin, “Fakire ‘yetinmeyi bilin' diyorlar. Fakir zaten biliyor. Zengine söyleyin paylaşmayı bilsin” ifadesini kullandı.