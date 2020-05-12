Atatürk Havalimanı’nın kalkması çevre semtleri nasıl etkileyecek?

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte kapatılan Atatürk Havalimanı corona virüsü pandemisi ile mücadele kapsamında bin yataklı hastaneye çevriliyor. Pistlerin kırılarak hastaneye çevrilmesinin ardından Atatürk Havalimanı arazisi havalimanı niteliğini kaybettiği için Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildi. Milli Emlak Müdürlüğü de sağlık turizmleri tesisleri yapılmak üzere araziyi Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti.

Yapılan bu değişikliğin en çok emlak piyasasını etkileyeceği düşünülüyor. Atatürk Havalimanı çevresindeki Bakırköy, Yeşilköy, Florya ve Sefaköy’de uçuş emniyeti açısından 4-5 kattan fazla binaya izin verilmiyordu. Ancak şimdi havalimanı statüsünden çıktığı için yüksek yapılanmanın önünde engel kalmayacak. Peki bu durum bu çevrelerdeki emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

“ETKİLERİ EYLÜL EKİM GİBİ GÖRECEĞİZ”

Emlak Uzmanı Nilüfer Kas yüksek katlı binalar için imar planının belediyeden kolay kolay geçmeyeceğini söyleyerek, “Bu bölgelerde zaten yatay mimaride devam etmemiz lazım. Önümüzde beklenen bir İstanbul depremi var. Kaldı ki dikey yapılaşmanın bir işe yaramadığını insanlar bu pandemi sürecinde gördü. Yüksek katlı binalar insanları eve hapsediyor. İnsanlar artık geniş balkonlu ya da bahçeli evler arıyor” dedi. Bahsedilen sağlık turizminin bölgede emlak fiyatlarını artıracağını söyleyen Kas, “İnsanlar şu an izole durumda, mutlaka bir artış olacak etkileri dalga dalga gelecek. Ama bunun neticesini görmek için henüz erken, biz bunun neticesini Eylül, Ekim ayları gibi göreceğiz” dedi.

“ARTIŞ YOK DÜŞÜŞ VAR”

Bakırköy’de 25 yıllık emlakçı olan Mine Çelebi ise sağlık turizminin kiralarda artış yapmayacağını söyleyerek, “Eskiden evleri daha çok pilotlar, hostesler tutuyordu. Havalimanı gidince evler boş kaldı. Corona virüs pandemisi yüzünden de şu an zaten kimse ev bakmıyor. Kiracı bulmak çok zor. Kiralar da bir tık düşmüş durumda” dedi. Bakırköy’de fiyatların zaten çok yüksek olduğunu belirten Çelebi, “Atatürk Havalimanı yerine yapılacak herhangi bir sağlık turizminin kiraları arttıracağını düşünmüyorum. Aksine düşebilir” ifadesinde bulundu.