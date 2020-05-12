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Atatürk Havalimanı’nın kalkması çevre semtleri nasıl etkileyecek?

Atatürk Havalimanı arazisine yapılan pandemi hastenesinin havalimanı çevresindeki ilçelerde emlak piyasasını da etkilemesi bekleniyor. Havalimanından dolayı bölgede 4-5 kat sınırı bulunuyordu. Emlakçılar pandemi hastanesinden dolayı bölgede emlak fiyatlarının artışı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Havalimanı'nın bölgeden kalkmasından dolayı daha yüksek katlı yapılara izin çıkması için bölgede köklü bir imar değişikliği gerekiyor. Bakırköy, Yeşilköy, Florya ve Sefaköy’de uçuş emniyeti açısından 4-5 kattan fazla binaya izin verilmiyor.

Damla GÜLER
09:12 -
Haberler Ekonomi
Atatürk Havalimanı’nın kalkması çevre semtleri nasıl etkileyecek?

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte kapatılan Atatürk Havalimanı corona virüsü pandemisi ile mücadele kapsamında bin yataklı hastaneye çevriliyor. Pistlerin kırılarak hastaneye çevrilmesinin ardından Atatürk Havalimanı arazisi havalimanı niteliğini kaybettiği için Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildi. Milli Emlak Müdürlüğü de sağlık turizmleri tesisleri yapılmak üzere araziyi Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti.

Yapılan bu değişikliğin en çok emlak piyasasını etkileyeceği düşünülüyor. Atatürk Havalimanı çevresindeki Bakırköy, Yeşilköy, Florya ve Sefaköy’de uçuş emniyeti açısından 4-5 kattan fazla binaya izin verilmiyordu. Ancak şimdi havalimanı statüsünden çıktığı için yüksek yapılanmanın önünde engel kalmayacak. Peki bu durum bu çevrelerdeki emlak piyasasını nasıl etkileyecek?

Pandemi hastanesinin inşaatı devam ediyor. Fotoğraf: Depo Photos

“ETKİLERİ EYLÜL EKİM GİBİ GÖRECEĞİZ”

Emlak Uzmanı Nilüfer Kas yüksek katlı binalar için imar planının belediyeden kolay kolay geçmeyeceğini söyleyerek, “Bu bölgelerde zaten yatay mimaride devam etmemiz lazım. Önümüzde beklenen bir İstanbul depremi var. Kaldı ki dikey yapılaşmanın bir işe yaramadığını insanlar bu pandemi sürecinde gördü. Yüksek katlı binalar insanları eve hapsediyor. İnsanlar artık geniş balkonlu ya da bahçeli evler arıyor” dedi.  Bahsedilen sağlık turizminin bölgede emlak fiyatlarını artıracağını söyleyen Kas, “İnsanlar şu an izole durumda, mutlaka bir artış olacak etkileri dalga dalga gelecek. Ama bunun neticesini görmek için henüz erken, biz bunun neticesini Eylül, Ekim ayları gibi göreceğiz” dedi.

“ARTIŞ YOK DÜŞÜŞ VAR”

Bakırköy’de 25 yıllık emlakçı olan Mine Çelebi ise sağlık turizminin kiralarda artış yapmayacağını söyleyerek, “Eskiden evleri daha çok pilotlar, hostesler tutuyordu. Havalimanı gidince evler boş kaldı. Corona virüs pandemisi yüzünden de şu an zaten kimse ev bakmıyor. Kiracı bulmak çok zor. Kiralar da bir tık düşmüş durumda” dedi. Bakırköy’de fiyatların zaten çok yüksek olduğunu belirten Çelebi, “Atatürk Havalimanı yerine yapılacak herhangi bir sağlık turizminin kiraları arttıracağını düşünmüyorum. Aksine düşebilir” ifadesinde bulundu.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİ KİM YAPABİLİR?
Bina yüksekliklerine ilişkin imar planı değişiklikleri ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri tarafından yapılıyor. Ancak yerel yönetimler dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da imar planı yapma yetkisi bulunuyor. İstanbul'da son yıllarda birçok imar planı, belediyeler devre dışı bırakılarak bakanlık tarafından yapılıyor. Atatürk Havalimanı ve çevresinde yapılacak yeni imar düzenlemelerinin de yapılırsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılabileceği düşünülüyor.
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Son güncelleme: 09:20 12.05.2020
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